Law & Order: Special Victims Unit poster
Kinoafisha TV Shows Law & Order: Special Victims Unit Seasons

Law & Order: Special Victims Unit All seasons

Law & Order: Special Victims Unit 16+
Production year 1999
Country USA
Episode duration 43 minutes
TV channel NBC

Series rating

7.6
8.1 IMDb
All seasons of "Law & Order: Special Victims Unit"
Law & Order: Special Victims Unit - Season 1 Season 1
22 episodes 20 September 1999 - 19 May 2000
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 2 Season 2
21 episodes 20 October 2000 - 11 May 2001
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 3 Season 3
23 episodes 28 September 2001 - 17 May 2002
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 4 Season 4
25 episodes 27 September 2002 - 16 May 2003
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 5 Season 5
25 episodes 23 September 2003 - 18 May 2004
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 6 Season 6
23 episodes 21 September 2004 - 24 May 2005
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 7 Season 7
22 episodes 20 September 2005 - 16 May 2006
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 8 Season 8
22 episodes 19 September 2006 - 22 May 2007
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 9 Season 9
19 episodes 25 September 2007 - 13 May 2008
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 10 Season 10
22 episodes 23 September 2008 - 2 June 2009
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 11 Season 11
24 episodes 23 September 2009 - 19 May 2010
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 12 Season 12
24 episodes 22 September 2010 - 18 May 2011
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 13 Season 13
23 episodes 21 September 2011 - 23 May 2012
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 14 Season 14
24 episodes 26 September 2012 - 22 May 2013
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 15 Season 15
24 episodes 25 September 2013 - 21 May 2014
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 16 Season 16
23 episodes 24 September 2014 - 20 May 2015
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 17 Season 17
23 episodes 23 September 2015 - 25 May 2016
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 18 Season 18
21 episodes 21 September 2016 - 24 May 2017
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 19 Season 19
24 episodes 27 September 2017 - 23 May 2018
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 20 Season 20
24 episodes 27 September 2018 - 16 May 2019
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 21 Season 21
20 episodes 26 September 2019 - 23 April 2020
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 22 Season 22
16 episodes 12 November 2020 - 3 June 2021
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 23 Season 23
22 episodes 23 September 2021 - 19 May 2022
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 24 Season 24
22 episodes 22 September 2022 - 18 May 2023
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 25 Season 25
13 episodes 18 January 2024 - 16 May 2024
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 26 Season 26
22 episodes 3 October 2024 - 15 May 2025
 
Law & Order: Special Victims Unit - Season 27 Season 27
5 episodes 25 September 2025 - 23 October 2025
 
