Season 1
22 episodes
20 September 1999 - 19 May 2000
Season 2
21 episodes
20 October 2000 - 11 May 2001
Season 3
23 episodes
28 September 2001 - 17 May 2002
Season 4
25 episodes
27 September 2002 - 16 May 2003
Season 5
25 episodes
23 September 2003 - 18 May 2004
Season 6
23 episodes
21 September 2004 - 24 May 2005
Season 7
22 episodes
20 September 2005 - 16 May 2006
Season 8
22 episodes
19 September 2006 - 22 May 2007
Season 9
19 episodes
25 September 2007 - 13 May 2008
Season 10
22 episodes
23 September 2008 - 2 June 2009
Season 11
24 episodes
23 September 2009 - 19 May 2010
Season 12
24 episodes
22 September 2010 - 18 May 2011
Season 13
23 episodes
21 September 2011 - 23 May 2012
Season 14
24 episodes
26 September 2012 - 22 May 2013
Season 15
24 episodes
25 September 2013 - 21 May 2014
Season 16
23 episodes
24 September 2014 - 20 May 2015
Season 17
23 episodes
23 September 2015 - 25 May 2016
Season 18
21 episodes
21 September 2016 - 24 May 2017
Season 19
24 episodes
27 September 2017 - 23 May 2018
Season 20
24 episodes
27 September 2018 - 16 May 2019
Season 21
20 episodes
26 September 2019 - 23 April 2020
Season 22
16 episodes
12 November 2020 - 3 June 2021
Season 23
22 episodes
23 September 2021 - 19 May 2022
Season 24
22 episodes
22 September 2022 - 18 May 2023
Season 25
13 episodes
18 January 2024 - 16 May 2024
Season 26
22 episodes
3 October 2024 - 15 May 2025
Season 27
5 episodes
25 September 2025 - 23 October 2025