Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Parade's End Awards

"Parade's End" updates

All info
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best Costume Design
Winner
Mini-Series
Nominee
 Mini-Series
Nominee
 Leading Actress
Nominee
 Best Production Design
Nominee
 Best Visual Effects & Graphic Design
Nominee
 Best Make-Up & Hair Design
Nominee
 Best Writer: Drama
Nominee
 Best Visual Effects & Graphic Design
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more