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Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Costume Design
Winner
Mini-Series
Nominee
Mini-Series
Nominee
Leading Actress
Nominee
Best Production Design
Nominee
Best Visual Effects & Graphic Design
Nominee
Best Make-Up & Hair Design
Nominee
Best Writer: Drama
Nominee
Best Visual Effects & Graphic Design
Nominee
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