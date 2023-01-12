Menu
The Traitors season 1 poster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 9 hours 43 minutes
В 1-м сезоне шоу «Предатели» участники игры оказываются в роскошном замке. Они объединяются в команду, чтобы справиться со множеством испытаний и заработать деньги для призового банка. Игроков называют Верными, но среди них есть Предатели — группа участников, выбранная ведущим, цель которой — устранить Верных и забрать приз себе. Если Верные устранят всех Предателей, они разделят призовой фонд, но если кто-то из Предателей доберется до конца, они похитят деньги. Каждую ночь Предатели собираются вместе и решают, кого из Верных участников «убить». Выбранный человек незамедлительно вынужден покинуть игру.

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 January 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 January 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 January 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 January 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 January 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 January 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 January 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 January 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 January 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
12 January 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 February 2023
