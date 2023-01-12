В 1-м сезоне шоу «Предатели» участники игры оказываются в роскошном замке. Они объединяются в команду, чтобы справиться со множеством испытаний и заработать деньги для призового банка. Игроков называют Верными, но среди них есть Предатели — группа участников, выбранная ведущим, цель которой — устранить Верных и забрать приз себе. Если Верные устранят всех Предателей, они разделят призовой фонд, но если кто-то из Предателей доберется до конца, они похитят деньги. Каждую ночь Предатели собираются вместе и решают, кого из Верных участников «убить». Выбранный человек незамедлительно вынужден покинуть игру.