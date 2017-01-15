Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Before We Die 2017 - 2019 season 1

Before We Die season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Before We Die Seasons Season 1
Innan vi dör 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 50 minutes
"Before We Die" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» сотрудник правоохранительных органов, который работал под прикрытием в мотоклубе, внезапно пропал. Женщина-детектив по имени Ханна вовлекается в расследование. Она пытается отыскать своего похищенного коллегу Свена и связаться с таинственной организацией «Инес». Вскоре выясняется, что Кристиан, сын Ханны, тоже связывается с гангстерской компанией на мотоциклах. Зато благодаря информации, полученной от Кристиана, полицейские узнали имя убийцы с ожогом на шее. Сидя вдвоем на кухне, Кристиан и Бланка Мимика начинают целоваться. Мимики и банда из мотоклуба оказываются связаны...

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.7 IMDb

"Before We Die" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Avsnitt 1
Season 1 Episode 1
15 January 2017
Avsnitt 2
Season 1 Episode 2
22 January 2017
Avsnitt 3
Season 1 Episode 3
29 January 2017
Avsnitt 4
Season 1 Episode 4
5 February 2017
Avsnitt 5
Season 1 Episode 5
12 February 2017
Avsnitt 6
Season 1 Episode 6
19 February 2017
Avsnitt 7
Season 1 Episode 7
26 February 2017
Avsnitt 8
Season 1 Episode 8
5 March 2017
Avsnitt 9
Season 1 Episode 9
12 March 2017
Avsnitt 10
Season 1 Episode 10
19 March 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more