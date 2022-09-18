Menu
Bloodlands 2021 - 2022, season 2
Bloodlands
16+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
18 September 2022
Production year
2022
Number of episodes
6
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
6.4
Rate
13
votes
6.7
IMDb
Episode 1
Season 2
Episode 1
18 September 2022
Episode 2
Season 2
Episode 2
25 September 2022
Episode 3
Season 2
Episode 3
2 October 2022
Episode 4
Season 2
Episode 4
9 October 2022
Episode 5
Season 2
Episode 5
16 October 2022
Episode 6
Season 2
Episode 6
23 October 2022
