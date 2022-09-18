Menu
Bloodlands 2021 - 2022, season 2

Bloodlands 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.7 IMDb

Bloodlands List of episodes

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
18 September 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
25 September 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
2 October 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
9 October 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
16 October 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
23 October 2022
