Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Chicago Med poster
Kinoafisha TV Shows Chicago Med Seasons

Chicago Med All seasons

Chicago Med 16+
Production year 2015
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel NBC

Series rating

7.7
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Write review
All seasons of "Chicago Med"
Chicago Med - Season 1 Season 1
18 episodes 17 November 2015 - 17 May 2016
 
Chicago Med - Season 2 Season 2
23 episodes 22 September 2016 - 11 May 2017
 
Chicago Med - Season 3 Season 3
20 episodes 21 November 2017 - 15 May 2018
 
Chicago Med - Season 4 Season 4
22 episodes 26 September 2018 - 22 May 2019
 
Chicago Med - Season 5 Season 5
20 episodes 25 September 2019 - 15 April 2020
 
Chicago Med - Season 6 Season 6
16 episodes 11 November 2020 - 26 May 2021
 
Chicago Med - Season 7 Season 7
22 episodes 22 September 2021 - 25 May 2022
 
Chicago Med - Season 8 Season 8
22 episodes 21 September 2022 - 24 May 2023
 
Chicago Med - Season 9 Season 9
13 episodes 17 January 2024 - 22 May 2024
 
Chicago Med - Season 10 Season 10
22 episodes 25 September 2024 - 21 May 2025
 
Chicago Med - Season 11 Season 11
2 episodes 1 October 2025 - 8 October 2025
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more