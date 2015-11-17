Menu
TV Shows
Chicago Med
Seasons
Chicago Med All seasons
Chicago Med
16+
Production year
2015
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
NBC
Series rating
7.7
Rate
10
votes
7.6
IMDb
Write review
All seasons of "Chicago Med"
Season 1
18 episodes
17 November 2015 - 17 May 2016
Season 2
23 episodes
22 September 2016 - 11 May 2017
Season 3
20 episodes
21 November 2017 - 15 May 2018
Season 4
22 episodes
26 September 2018 - 22 May 2019
Season 5
20 episodes
25 September 2019 - 15 April 2020
Season 6
16 episodes
11 November 2020 - 26 May 2021
Season 7
22 episodes
22 September 2021 - 25 May 2022
Season 8
22 episodes
21 September 2022 - 24 May 2023
Season 9
13 episodes
17 January 2024 - 22 May 2024
Season 10
22 episodes
25 September 2024 - 21 May 2025
Season 11
2 episodes
1 October 2025 - 8 October 2025
