Fiksiki
0+
Title
Сезон 1
Season premiere
13 December 2010
Production year
2010
Number of episodes
52
Runtime
5 hours 12 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.2
IMDb
Write review
"Fiksiki" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Сифон
Season 1
Episode 1
13 December 2010
Компакт-диск
Season 1
Episode 2
14 December 2010
Будильник
Season 1
Episode 3
15 December 2010
Пылесос
Season 1
Episode 4
16 December 2010
Пульт
Season 1
Episode 5
14 February 2011
Холодильник
Season 1
Episode 6
17 February 2011
Кодовый замок
Season 1
Episode 7
18 February 2011
Эсэмэски
Season 1
Episode 8
28 February 2011
Воздушный шар
Season 1
Episode 9
23 March 2011
Электрочайник
Season 1
Episode 10
24 March 2011
Зубная щётка
Season 1
Episode 11
24 May 2011
Микроволновка
Season 1
Episode 12
26 May 2011
Винтики
Season 1
Episode 13
1 September 2011
Железная дорога
Season 1
Episode 14
2 September 2011
Деталька
Season 1
Episode 15
3 September 2011
Степлер
Season 1
Episode 16
7 September 2011
Аквариум
Season 1
Episode 17
9 September 2011
Клавиатура
Season 1
Episode 18
12 September 2011
Шариковая ручка
Season 1
Episode 19
14 September 2011
Сотовый телефон
Season 1
Episode 20
16 September 2011
Фонарик
Season 1
Episode 21
6 December 2011
Стиральная машина
Season 1
Episode 22
8 December 2011
Робот
Season 1
Episode 23
13 December 2011
Термометр
Season 1
Episode 24
14 December 2011
Магнит
Season 1
Episode 25
16 December 2011
Музыкальная шкатулка
Season 1
Episode 26
20 December 2011
Гирлянда
Season 1
Episode 27
21 December 2011
Короткое замыкание
Season 1
Episode 28
22 December 2011
Фен
Season 1
Episode 29
26 December 2011
Вентилятор
Season 1
Episode 30
28 December 2011
Компас
Season 1
Episode 31
10 February 2012
Солнечная батарея
Season 1
Episode 32
24 February 2012
Кораблик
Season 1
Episode 33
20 March 2012
Взбитые сливки
Season 1
Episode 34
22 March 2012
Рычаг
Season 1
Episode 35
25 March 2012
Волшебная палочка
Season 1
Episode 36
29 March 2012
Ночник
Season 1
Episode 37
22 May 2012
Застёжка-молния
Season 1
Episode 38
24 May 2012
Мультик
Season 1
Episode 39
1 September 2012
Миксер
Season 1
Episode 40
15 October 2012
Лупа
Season 1
Episode 41
19 October 2012
Бумага
Season 1
Episode 42
22 October 2012
Сигнализация
Season 1
Episode 43
24 October 2012
Термос
Season 1
Episode 44
26 October 2012
Весы
Season 1
Episode 45
24 November 2012
Копилка
Season 1
Episode 46
26 November 2012
Консервная банка
Season 1
Episode 47
30 November 2012
Интернет
Season 1
Episode 48
4 December 2012
Детектор лжи
Season 1
Episode 49
5 December 2012
Карамель
Season 1
Episode 50
6 December 2012
Микрофон
Season 1
Episode 51
7 December 2012
Зеркало
Season 1
Episode 52
24 December 2012
