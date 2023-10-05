Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sous contrôle 2023, season 1

Sous contrôle season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sous contrôle Seasons Season 1

Sous contrôle 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
Write review
"Sous contrôle" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 October 2023
Episode 1
Season 1 Episode 2
5 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more