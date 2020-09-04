Menu
Kırmızı Oda 2020 - 2022 season 1

Season premiere 4 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 42
Runtime 84 hours 0 minute
"Kırmızı Oda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Красная комната» в центре событий оказываются многочисленные сотрудники и пациенты турецкой психиатрической лечебницы. К докторам обращаются за помощью самые разные люди. Все они во время своего первого посещения оказываются в так называемой «красной комнате». В этом помещении пациенты в первый раз откровенно рассказывают о своих трудностях и потаенных страхах, раскрывают тайны и пытаются вместе с врачами найти способы справиться с проблемами. Многие герои убеждаются в том, что все сложности, которые теперь появляются в их взрослой жизни, берут свое начало в детстве.  

"Kırmızı Oda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
4 September 2020
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
11 September 2020
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
18 September 2020
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
25 September 2020
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
2 October 2020
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
9 October 2020
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
16 October 2020
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
23 October 2020
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
30 October 2020
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
6 November 2020
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
13 November 2020
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
20 November 2020
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
27 November 2020
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
4 December 2020
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
11 December 2020
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
18 December 2020
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
25 December 2020
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
1 January 2021
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
8 January 2021
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
15 January 2021
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
22 January 2021
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
29 January 2021
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
5 February 2021
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
12 February 2021
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
19 February 2021
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
26 February 2021
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
5 March 2021
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
12 March 2021
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
19 March 2021
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
26 March 2021
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
2 April 2021
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
9 April 2021
33. Bölüm
Season 1 Episode 33
16 April 2021
34. Bölüm
Season 1 Episode 34
23 April 2021
35. Bölüm
Season 1 Episode 35
30 April 2021
36. Bölüm
Season 1 Episode 36
7 May 2021
37. Bölüm
Season 1 Episode 37
14 May 2021
38. Bölüm
Season 1 Episode 38
21 May 2021
39. Bölüm
Season 1 Episode 39
28 May 2021
40. Bölüm
Season 1 Episode 40
4 June 2021
41. Bölüm
Season 1 Episode 41
11 June 2021
42. Bölüm
Season 1 Episode 42
18 June 2021
