В 1-м сезоне сериала «Красная комната» в центре событий оказываются многочисленные сотрудники и пациенты турецкой психиатрической лечебницы. К докторам обращаются за помощью самые разные люди. Все они во время своего первого посещения оказываются в так называемой «красной комнате». В этом помещении пациенты в первый раз откровенно рассказывают о своих трудностях и потаенных страхах, раскрывают тайны и пытаются вместе с врачами найти способы справиться с проблемами. Многие герои убеждаются в том, что все сложности, которые теперь появляются в их взрослой жизни, берут свое начало в детстве.