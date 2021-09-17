Menu
Kırmızı Oda 2020 - 2022, season 2

Kırmızı Oda season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kırmızı Oda Seasons Season 2

Kırmızı Oda
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 19
Runtime 38 hours 0 minute
"Kırmızı Oda" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Красная комната» Алья занимается проблемами своего прошлого. Мелиха говорит о своих угнетенных состояниях, связанных с семейной жизнью. Ахмет испытывает терзания, связанные с ошибками прошлого. Он обращается за помощью к доктору Пирайе. Мелиха волнуется из-за их отношений с Недждетом. Айше помогает Осману разобраться с его прошлым. Алья пытается справиться со своими страхами. Она вновь готова поделиться с доктором своей историей. Жизнь Салиха разделилась на «до» и «после», когда он стал победителем лотереи. Он приводит к доктору Ханым своего друга Гарипа, которого оставила любимая девушка.  

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
"Kırmızı Oda" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
43. Bölüm
Season 2 Episode 1
17 September 2021
44. Bölüm
Season 2 Episode 2
24 September 2021
45. Bölüm
Season 2 Episode 3
1 October 2021
46. Bölüm
Season 2 Episode 4
8 October 2021
47. Bölüm
Season 2 Episode 5
15 October 2021
48. Bölüm
Season 2 Episode 6
22 October 2021
49. Bölüm
Season 2 Episode 7
29 October 2021
50. Bölüm
Season 2 Episode 8
5 November 2021
51. Bölüm
Season 2 Episode 9
12 November 2021
52. Bölüm
Season 2 Episode 10
19 November 2021
53. Bölüm
Season 2 Episode 11
26 November 2021
54. Bölüm
Season 2 Episode 12
3 December 2021
55. Bölüm
Season 2 Episode 13
10 December 2021
56. Bölüm
Season 2 Episode 14
17 December 2021
57. Bölüm
Season 2 Episode 15
24 December 2021
58. Bölüm
Season 2 Episode 16
28 January 2022
59. Bölüm
Season 2 Episode 17
4 February 2022
60. Bölüm
Season 2 Episode 18
11 February 2022
61. Bölüm
Season 2 Episode 19
18 February 2022
TV series release schedule
