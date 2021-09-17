Во 2-м сезоне сериала «Красная комната» Алья занимается проблемами своего прошлого. Мелиха говорит о своих угнетенных состояниях, связанных с семейной жизнью. Ахмет испытывает терзания, связанные с ошибками прошлого. Он обращается за помощью к доктору Пирайе. Мелиха волнуется из-за их отношений с Недждетом. Айше помогает Осману разобраться с его прошлым. Алья пытается справиться со своими страхами. Она вновь готова поделиться с доктором своей историей. Жизнь Салиха разделилась на «до» и «после», когда он стал победителем лотереи. Он приводит к доктору Ханым своего друга Гарипа, которого оставила любимая девушка.