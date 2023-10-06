Во 2-м сезоне сериала «Мои девушки» продолжается история честного молодого человека, который готов принять в свои объятия каждую девушку, желающую завязать с ним романтические отношения. При этом он вовсе не хочет тайн, интриг и лжи. Напомним, в предыдущем сезоне старшеклассник по имени Наоя Мукай пытается встречаться одновременно с Нагисой Минасэ и Саки. Все трое пытаются спать в одной спальне. Позже Нагиса и Наоя сближаются дома и в стенах учебного заведения. Тем временем один школьник узнает о секрете Наои. А еще одна девушка Рика переезжает в дом Наои с палаткой, желая заставить его принять ее в качестве третьей девушки.