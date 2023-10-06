Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kanojo mo Kanojo 2021 - 2023, season 2

Kanojo mo Kanojo season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kanojo mo Kanojo Seasons Season 2

Kanojo mo Kanojo
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Kanojo mo Kanojo" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Мои девушки» продолжается история честного молодого человека, который готов принять в свои объятия каждую девушку, желающую завязать с ним романтические отношения. При этом он вовсе не хочет тайн, интриг и лжи. Напомним, в предыдущем сезоне старшеклассник по имени Наоя Мукай пытается встречаться одновременно с Нагисой Минасэ и Саки. Все трое пытаются спать в одной спальне. Позже Нагиса и Наоя сближаются дома и в стенах учебного заведения. Тем временем один школьник узнает о секрете Наои. А еще одна девушка Рика переезжает в дом Наои с палаткой, желая заставить его принять ее в качестве третьей девушки.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
Kanojo mo Kanojo List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
6 October 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
13 October 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
20 October 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
27 October 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
3 November 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
10 November 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
17 November 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
24 November 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
1 December 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
8 December 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
15 December 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
22 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more