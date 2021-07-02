В 1-м сезоне сериала «Мои девушки» главный герой учится в старшей школе и встречается с обаятельной сверстницей. В их отношениях все идет довольно гладко, пока юноша не выясняет, что еще одна школьница неровно к нему дышит. Молодой человек не готов оказываться от близкого общения ни с одной из девушек. При этом он не хотел бы обманывать свою избранницу. Тогда главному герою приходит в голову открыть карты и договориться со своей девушкой превратить их союз в трио. Отчаянный и нетривиальный поступок может привести к неожиданным последствиям, но смелости главного героя определенно можно только позавидовать.