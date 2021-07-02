Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kanojo mo Kanojo 2021, season 1

Kanojo mo Kanojo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kanojo mo Kanojo Seasons Season 1

Kanojo mo Kanojo
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Kanojo mo Kanojo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мои девушки» главный герой учится в старшей школе и встречается с обаятельной сверстницей. В их отношениях все идет довольно гладко, пока юноша не выясняет, что еще одна школьница неровно к нему дышит. Молодой человек не готов оказываться от близкого общения ни с одной из девушек. При этом он не хотел бы обманывать свою избранницу. Тогда главному герою приходит в голову открыть карты и договориться со своей девушкой превратить их союз в трио. Отчаянный и нетривиальный поступок может привести к неожиданным последствиям, но смелости главного героя определенно можно только позавидовать.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
Kanojo mo Kanojo List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 July 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 July 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 July 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 July 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 July 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 August 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 August 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 August 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 August 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 September 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 September 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
18 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more