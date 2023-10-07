В 1-м сезоне сериала «Силачка Кан Нам Сун» главной героиней этой истории оказывается девушка Кан Нам Сун, которая отличается от остальных. Большинство девушек стремятся проявить свою слабость и оказаться под защитой мужчины. Но не Кан Нам Сун. Она обладает такой силой, что многие мужчины могли бы ей позавидовать. Однажды она отправляется из Монголии в Южную Корею, чтобы найти своих родственников. После того как ей удается найти маму с бабушкой, которые тоже обладают сверхъестественной силой, их ожидает захватывающее расследование. Оно становится особенно интригующим из-за влюбленности детектива, который ведет дело, в Кан Нам-сун.