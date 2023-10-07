Menu
Himssen yeoja Gang Namsun 2023, season 1

Himssen yeoja Gang Namsun
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Himssen yeoja Gang Namsun" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Силачка Кан Нам Сун» главной героиней этой истории оказывается девушка Кан Нам Сун, которая отличается от остальных. Большинство девушек стремятся проявить свою слабость и оказаться под защитой мужчины. Но не Кан Нам Сун. Она обладает такой силой, что многие мужчины могли бы ей позавидовать. Однажды она отправляется из Монголии в Южную Корею, чтобы найти своих родственников. После того как ей удается найти маму с бабушкой, которые тоже обладают сверхъестественной силой, их ожидает захватывающее расследование. Оно становится особенно интригующим из-за влюбленности детектива, который ведет дело, в Кан Нам-сун.

"Himssen yeoja Gang Namsun" season 1 list of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 October 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 November 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 November 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 November 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 November 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 November 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
25 November 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
26 November 2023
TV series release schedule
