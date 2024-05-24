Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Svetlakov + (2024), season 1

Svetlakov + season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Svetlakov + Seasons Season 1

Svetlakov + 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Svetlakov +" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «‎Светлаков +» любимец публики Сергей Светлаков предстанет в разных образах, которые подарят хорошее настроение. В каждом выпуске проекта будет представлено несколько юмористических зарисовок, где обаятельный комик сыграет главную роль. Одним из героев станет немецкий блогер Рихард, который готов испытывать себя на прочность. Он приезжает в Россию, чтобы разобраться в загадочной русской душе. Однако только в процессе он поймет, что повседневная жизнь в стране оказывается намного беспощаднее, чем привычный ему экстрим. В кадре появятся не только новые, но и хорошо известные любителям юмора персонажи.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.7 IMDb
Write review
Svetlakov + List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 May 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 May 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 May 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 May 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 June 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 June 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 June 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 June 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 June 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 June 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 June 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more