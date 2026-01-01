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Yuliya Belyaeva
Yuliya Belyaeva Yuliya Belyaeva
Kinoafisha Persons Yuliya Belyaeva

Yuliya Belyaeva

Yuliya Belyaeva

Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Central Russia's Vampires 7.9
Central Russia's Vampires (2021)
Artist s bolshoj dorogi 6.8
Artist s bolshoj dorogi (2024)
Istorik 6.6
Istorik (2021)

Filmography

Devochki uchatsya britsya
Devochki uchatsya britsya
Drama, Romantic 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Idealnaya zhena
Idealnaya zhena
Drama, Romantic 2025, Russia
Artist s bolshoj dorogi 6.8
Artist s bolshoj dorogi
Comedy 2024, Russia
Svetlakov + 5.1
Svetlakov +
Reality-TV 2024, Russia
Nash papa - Ded Moroz! 6
Nash papa - Ded Moroz! Nash papa - Ded Moroz!
Comedy, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Tihaya gavan
Tihaya gavan
Drama, Romantic, Detective 2023, Russia
23 avgusta
23 avgusta
Romantic, 2023, Russia
Istorik 6.6
Istorik
Thriller, Mystery 2021, Russia
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