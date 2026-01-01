Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Yuliya Belyaeva
Yuliya Belyaeva
Kinoafisha
Persons
Yuliya Belyaeva
Yuliya Belyaeva
Yuliya Belyaeva
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.9
Central Russia's Vampires
(2021)
6.8
Artist s bolshoj dorogi
(2024)
6.6
Istorik
(2021)
Filmography
Devochki uchatsya britsya
Drama, Romantic
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Idealnaya zhena
Drama, Romantic
2025, Russia
6.8
Artist s bolshoj dorogi
Comedy
2024, Russia
5.1
Svetlakov +
Reality-TV
2024, Russia
6
Nash papa - Ded Moroz!
Nash papa - Ded Moroz!
Comedy, Drama
2024, Russia
Watch trailer
Tihaya gavan
Drama, Romantic, Detective
2023, Russia
23 avgusta
Romantic,
2023, Russia
6.6
Istorik
Thriller, Mystery
2021, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree