Russian
Ya nichego ne pomnyu 2025, season 1

Ya nichego ne pomnyu season 1 poster
Ya nichego ne pomnyu 18+
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 0 minute
"Ya nichego ne pomnyu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Я ничего не помню» Настя с Максом пытаются разобраться с проблемами в отношениях. Однако в это же время происходит несколько загадочных событий, которые и вовсе переворачивают их жизнь с ног на голову. Максим получает травму, результатом которой становится анестезия, а Настя в это же время загадочно пропадает. Несчастному молодому человеку приходится самостоятельно выяснить, что произошло с его любимой девушкой, преодолевать уйму опасностей, в том числе преследование преступников, оптический обман и тайны из прошлого. Но главный секрет – пропажа девушки и попытки главного героя хоть что-нибудь вспомнить.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
4.8 IMDb
Ya nichego ne pomnyu List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 May 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 May 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 May 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 May 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 June 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 June 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 June 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 June 2025
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 July 2025
Серия 10
Season 1 Episode 10
10 July 2025
