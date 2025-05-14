В 1-м сезоне сериала «Я ничего не помню» Настя с Максом пытаются разобраться с проблемами в отношениях. Однако в это же время происходит несколько загадочных событий, которые и вовсе переворачивают их жизнь с ног на голову. Максим получает травму, результатом которой становится анестезия, а Настя в это же время загадочно пропадает. Несчастному молодому человеку приходится самостоятельно выяснить, что произошло с его любимой девушкой, преодолевать уйму опасностей, в том числе преследование преступников, оптический обман и тайны из прошлого. Но главный секрет – пропажа девушки и попытки главного героя хоть что-нибудь вспомнить.