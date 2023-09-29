Menu
Povorot k schastyu 2023, season 1

Povorot k schastyu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Povorot k schastyu Seasons Season 1

Povorot k schastyu 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Povorot k schastyu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Поворот к счастью» после ДТП жизнь Леры пошла крахом. Любимый муж выгнал из дома, вся семья объявила ей бойкот, да и друзья не прошли проверку на прочность. Единственной, кто готов оказать помощь девушке, оказалась обыкновенная таксистка. Увидев, что бывшая «хозяйка жизни» оказалась у разбитого корыта, дама предложила Лере стать няней для ее маленького внука в обмен на крышу над головой и еду. Чтобы хоть как-то справиться с проблемами, утонченная московская леди согласилась. Теперь Лере приходится жить в ветхой «дыре» с понурой тетей, да еще и заботиться о чужом ребенке.

"Povorot k schastyu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 September 2023
