В 1-м сезоне сериала «Поворот к счастью» после ДТП жизнь Леры пошла крахом. Любимый муж выгнал из дома, вся семья объявила ей бойкот, да и друзья не прошли проверку на прочность. Единственной, кто готов оказать помощь девушке, оказалась обыкновенная таксистка. Увидев, что бывшая «хозяйка жизни» оказалась у разбитого корыта, дама предложила Лере стать няней для ее маленького внука в обмен на крышу над головой и еду. Чтобы хоть как-то справиться с проблемами, утонченная московская леди согласилась. Теперь Лере приходится жить в ветхой «дыре» с понурой тетей, да еще и заботиться о чужом ребенке.