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Постер к 1-му сезону сериала Поворот к счастью
Киноафиша Сериалы Поворот к счастью Сезоны Сезон 1

Povorot k schastyu 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поворот к счастью»

В 1-м сезоне сериала «Поворот к счастью» после ДТП жизнь Леры пошла крахом. Любимый муж выгнал из дома, вся семья объявила ей бойкот, да и друзья не прошли проверку на прочность. Единственной, кто готов оказать помощь девушке, оказалась обыкновенная таксистка. Увидев, что бывшая «хозяйка жизни» оказалась у разбитого корыта, дама предложила Лере стать няней для ее маленького внука в обмен на крышу над головой и еду. Чтобы хоть как-то справиться с проблемами, утонченная московская леди согласилась. Теперь Лере приходится жить в ветхой «дыре» с понурой тетей, да еще и заботиться о чужом ребенке.

График выхода новых серий Поворот к счастью 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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