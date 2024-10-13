Menu
Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su
Seasons
Season 2
Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
13 October 2024
Production year
2024
Number of episodes
25
Runtime
10 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
4
votes
7.5
IMDb
Write review
"Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2
Episode 1
13 October 2024
Episode 2
Season 2
Episode 2
20 October 2024
Episode 3
Season 2
Episode 3
27 October 2024
Episode 4
Season 2
Episode 4
3 November 2024
Episode 5
Season 2
Episode 5
10 November 2024
Episode 6
Season 2
Episode 6
17 November 2024
Episode 7
Season 2
Episode 7
24 November 2024
Episode 8
Season 2
Episode 8
1 December 2024
Episode 9
Season 2
Episode 9
8 December 2024
Episode 10
Season 2
Episode 10
15 December 2024
Episode 11
Season 2
Episode 11
22 December 2024
Episode 12
Season 2
Episode 12
29 December 2024
Episode 13
Season 2
Episode 13
5 January 2025
Episode 14
Season 2
Episode 14
12 January 2025
Episode 15
Season 2
Episode 15
19 January 2025
Episode 16
Season 2
Episode 16
26 January 2025
Episode 17
Season 2
Episode 17
2 February 2025
Episode 18
Season 2
Episode 18
9 February 2025
Episode 19
Season 2
Episode 19
16 February 2025
Episode 20
Season 2
Episode 20
23 February 2025
Episode 21
Season 2
Episode 21
2 March 2025
Episode 22
Season 2
Episode 22
9 March 2025
Episode 23
Season 2
Episode 23
16 March 2025
Episode 24
Season 2
Episode 24
23 March 2025
Episode 25
Season 2
Episode 25
30 March 2025

