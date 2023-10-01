Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su season 1 watch online

Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su Seasons Season 1

Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 0 minute
"Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Рубеж Шангри-Ла» старшеклассники только вступают в манящую пору взросления. Они ходят на свидания, списывают, добиваются успехов в различных видах спорта. Но у Ракуро Хидзутомэ есть всего одно весьма специфическое хобби – проходить наиболее стремные компьютерные игры. Их сложно бывает отыскать, но если в руках Ракуро оказывается очередной экземпляр, о нем можно забыть. Навыки у него поразительное, и нет такой плохой игры, чтобы он не согласился в нее сыграть. Поэтому юноша видит игру «Рубеж Шангри-Ла», сразу же включает ее и пропускает пролог. Как оказалось, напрасно.

Series rating

0.0
Rate 4 votes
7.5 IMDb
Write review
"Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 December 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
24 December 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 January 2024
Episode 15
Season 1 Episode 15
21 January 2024
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 January 2024
Episode 17
Season 1 Episode 17
4 February 2024
Episode 18
Season 1 Episode 18
11 February 2024
Episode 19
Season 1 Episode 19
18 February 2024
Episode 20
Season 1 Episode 20
25 February 2024
Episode 21
Season 1 Episode 21
3 March 2024
Episode 22
Season 1 Episode 22
10 March 2024
Episode 23
Season 1 Episode 23
17 March 2024
Episode 24
Season 1 Episode 24
24 March 2024
Episode 25
Season 1 Episode 25
31 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more