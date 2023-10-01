В 1-м сезоне сериала «Рубеж Шангри-Ла» старшеклассники только вступают в манящую пору взросления. Они ходят на свидания, списывают, добиваются успехов в различных видах спорта. Но у Ракуро Хидзутомэ есть всего одно весьма специфическое хобби – проходить наиболее стремные компьютерные игры. Их сложно бывает отыскать, но если в руках Ракуро оказывается очередной экземпляр, о нем можно забыть. Навыки у него поразительное, и нет такой плохой игры, чтобы он не согласился в нее сыграть. Поэтому юноша видит игру «Рубеж Шангри-Ла», сразу же включает ее и пропускает пролог. Как оказалось, напрасно.