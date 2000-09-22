В 1-м сезоне сериала «Черная комната» Моцарт и Салье являются одаренными писателями. В то время как Салье отсыпается после веселой ночи, наполненной развлечениями и романтикой, Моцарта посещает Муза. Следующее событие разворачивается в доме замужней дамы. Ее супруг – старый, состоятельный, вечно ревнующий ее мужчина. Она терпеть его не может и хочет лишь придумать способ, чтобы от него избавиться. У нее есть оружие, но она придумывает более изящный метод. Однажды мужчина, который коллекционирует предметы искусства и просто помешан на них, находит третий автопортрет Ван Гога. Он готов на все, чтобы заполучить шедевр.