Chyornaya komnata 2000 - 2001, season 1

Сезон 1
Season premiere 22 September 2000
Production year 2000
Number of episodes 17
Runtime 8 hours 30 minutes
"Chyornaya komnata" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Черная комната» Моцарт и Салье являются одаренными писателями. В то время как Салье отсыпается после веселой ночи, наполненной развлечениями и романтикой, Моцарта посещает Муза. Следующее событие разворачивается в доме замужней дамы. Ее супруг – старый, состоятельный, вечно ревнующий ее мужчина. Она терпеть его не может и хочет лишь придумать способ, чтобы от него избавиться. У нее есть оружие, но она придумывает более изящный метод. Однажды мужчина, который коллекционирует предметы искусства и просто помешан на них, находит третий автопортрет Ван Гога. Он готов на все, чтобы заполучить шедевр.

6 IMDb
"Chyornaya komnata" season 1 list of episodes
Season 1
Моцарт и Салье
Season 1 Episode 1
22 September 2000
Obscure
Season 1 Episode 2
29 September 2000
Коллекционеры
Season 1 Episode 3
6 October 2000
Тихая охота
Season 1 Episode 4
13 October 2000
Affectus
Season 1 Episode 5
20 October 2000
Бусидо
Season 1 Episode 6
27 October 2000
Грейпфрутовый сок
Season 1 Episode 7
3 November 2000
Клеопатра
Season 1 Episode 8
10 November 2000
Цветок жизни
Season 1 Episode 9
17 November 2000
21.00
Season 1 Episode 10
24 November 2000
Я его люблю
Season 1 Episode 11
1 December 2000
Экзамен
Season 1 Episode 12
8 December 2000
Ведьма
Season 1 Episode 13
15 December 2000
Мальчик, похожий на меня, и девочка с его глазами
Season 1 Episode 14
22 December 2000
Месть сладка
Season 1 Episode 15
16 March 2001
Выбор
Season 1 Episode 16
23 March 2001
Гипноз
Season 1 Episode 17
30 March 2001
