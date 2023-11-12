Menu
Russian
Beacon 23 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Beacon 23" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Маяк 23» однажды Астер знакомится с Халаном, бывшим военным. Они вдвоем попадают в западню внутри маяка в просторах Вселенной. Эти маяки помогают космонавтам не заблудиться на просторах галактики. Каждым маяком управляет один из профессиональных людей и искусственный интеллект. Астер загадочным образом обнаруживает путь к одинокому хранителю маяка Халану, после чего разворачивается напряженная битва. Халан начинает сомневаться, кем является Астер – другом или противником. Способность главной героини скрывать свои намерения и мотивы может сделать ее грозным противником.

5.6 IMDb
"Beacon 23" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Corbenic
Season 1 Episode 1
12 November 2023
Wreckers
Season 1 Episode 2
12 November 2023
Why Can't We Go On as Three?
Season 1 Episode 3
19 November 2023
God In the Machine
Season 1 Episode 4
26 November 2023
Rocky
Season 1 Episode 5
3 December 2023
Beacon Twenty Three
Season 1 Episode 6
10 December 2023
End Transmission
Season 1 Episode 7
17 December 2023
Adamantine
Season 1 Episode 8
17 December 2023
