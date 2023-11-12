В 1-м сезоне сериала «Маяк 23» однажды Астер знакомится с Халаном, бывшим военным. Они вдвоем попадают в западню внутри маяка в просторах Вселенной. Эти маяки помогают космонавтам не заблудиться на просторах галактики. Каждым маяком управляет один из профессиональных людей и искусственный интеллект. Астер загадочным образом обнаруживает путь к одинокому хранителю маяка Халану, после чего разворачивается напряженная битва. Халан начинает сомневаться, кем является Астер – другом или противником. Способность главной героини скрывать свои намерения и мотивы может сделать ее грозным противником.