Beacon 23 season 2 watch online
Beacon 23
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
7 April 2024
Production year
2024
Number of episodes
8
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
0.0
2
votes
5.6
IMDb
"Beacon 23" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
Godspeed
Season 2
Episode 1
7 April 2024
Purgatory
Season 2
Episode 2
14 April 2024
Iris
Season 2
Episode 3
21 April 2024
Berth
Season 2
Episode 4
28 April 2024
Song of Sorrow
Season 2
Episode 5
5 May 2024
Luan Casca
Season 2
Episode 6
12 May 2024
Free
Season 2
Episode 7
19 May 2024
Disintegration
Season 2
Episode 8
26 May 2024
