Bitva pokolenij (2022), season 1

Bitva pokolenij season 1 poster
Title Сезон 1
Season premiere 17 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 40 minutes
"Bitva pokolenij" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Битва поколений» схлестнутся поколения — именитые мэтры отечественного шоу-бизнеса и начинающие знаменитости, которые совсем недавно покорили сердца широкой публики и поднялись на вершины хит-парадов. Участников поделят на пары по одному представителю из прошлого и нового поколения исполнителей. Они должны будут продемонстрировать, что их синглы, их умение импровизировать на сцене и вокальные данные живьем лучше, чем у оппонента. Каждый должен будет исполнить по одной песне из разных категорий, а жюри оценит их мастерство. В жюри – Лариса Долина, Виктор Дробыш, DAVA и MIA BOYKA в звездном кресле. 

Bitva pokolenij List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Иванушки Интернешнл и Хабиб
Season 1 Episode 1
17 September 2022
Митя Фомин и Даня Милохин.
Season 1 Episode 2
24 September 2022
Диана Арбенина и Ваня Дмитриенко
Season 1 Episode 3
1 October 2022
Группа Градусы и Артём Качер
Season 1 Episode 4
8 October 2022
Iowa и Мари Краймбрери
Season 1 Episode 5
15 October 2022
Группа На–На и группа GAYAZOV$ BROTHER$
Season 1 Episode 6
22 October 2022
Катя Лель и Kristina Si
Season 1 Episode 7
29 October 2022
Акула (Оксана Почепа) и Mary Gu
Season 1 Episode 8
5 November 2022
Николай Басков и Егор Шип.
Season 1 Episode 9
12 November 2022
Ева Польна и Zivert
Season 1 Episode 10
19 November 2022
