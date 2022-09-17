В 1-м сезоне шоу «Битва поколений» схлестнутся поколения — именитые мэтры отечественного шоу-бизнеса и начинающие знаменитости, которые совсем недавно покорили сердца широкой публики и поднялись на вершины хит-парадов. Участников поделят на пары по одному представителю из прошлого и нового поколения исполнителей. Они должны будут продемонстрировать, что их синглы, их умение импровизировать на сцене и вокальные данные живьем лучше, чем у оппонента. Каждый должен будет исполнить по одной песне из разных категорий, а жюри оценит их мастерство. В жюри – Лариса Долина, Виктор Дробыш, DAVA и MIA BOYKA в звездном кресле.