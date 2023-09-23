Во 2-м сезоне шоу «Битва поколений» ведущим вновь стал остроумный и харизматичный Константин Анисимов, который запомнился публике по первому сезону, а также по своим оригинальным проектам «Студия 69. Поменялись хитами» и «СИНГ СОНГ ШОУ». На этот раз зрителей ожидает множество сюрпризов и неожиданных противостояний. Среди участников старшего поколения в шоу снялись Стас Михайлов, Лада Дэнс, Шура, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Uma2rman, Стас Костюшкин, «Братья Грим» и Юлия Савичева. Фрешменами нового сезона стали Клава Кока, Миа Бойка, Dabro, Люся Чеботина, Amirchik, Тося Чайкина, Леша Свик, Rasa и Akmal.