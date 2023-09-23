Menu
Bitva pokolenij (2022), season 2

Bitva pokolenij season 2 poster
Bitva pokolenij 12+
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 40 minutes
"Bitva pokolenij" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Битва поколений» ведущим вновь стал остроумный и харизматичный Константин Анисимов, который запомнился публике по первому сезону, а также по своим оригинальным проектам «Студия 69. Поменялись хитами» и «СИНГ СОНГ ШОУ». На этот раз зрителей ожидает множество сюрпризов и неожиданных противостояний. Среди участников старшего поколения в шоу снялись Стас Михайлов, Лада Дэнс, Шура, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Uma2rman, Стас Костюшкин, «Братья Грим» и Юлия Савичева. Фрешменами нового сезона стали Клава Кока, Миа Бойка, Dabro, Люся Чеботина, Amirchik, Тося Чайкина, Леша Свик, Rasa и Akmal.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Шура и MIA BOYKA
Season 2 Episode 1
23 September 2023
Наташа Королева и Клава Кока
Season 2 Episode 2
30 September 2023
Лада Дэнс и RASA
Season 2 Episode 3
7 October 2023
Стас Михайлов и Люся Чеботина
Season 2 Episode 4
14 October 2023
Стас Костюшкин и Amirchik
Season 2 Episode 5
21 October 2023
Владимир Пресняков и Лёша Свик
Season 2 Episode 6
28 October 2023
Группа Братья Гримм и Группа NLO
Season 2 Episode 7
4 November 2023
Юля Савичева и Akmal
Season 2 Episode 8
11 November 2023
Дмитрий Маликов и Тося Чайкина
Season 2 Episode 9
18 November 2023
Группа Uma2rman и Группа Dabro
Season 2 Episode 10
25 November 2023
