Ömer 2023 - 2024, season 2

Ömer
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 33
Runtime 82 hours 30 minutes
"Ömer" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Омер» продолжается история молодого человека, который влюбился в разведенную женщину старше него. Будучи сыном имама, Омер столкнулся со множеством испытаний на пути к своему счастью. Его отец с традиционными взглядами не собирался благословлять их союз. Тем временем Гамзе нашла утешение в любви молодого человека. Напомним, в финале предыдущего сезона бабушку Омера доставили в клинику в крайне тяжелом состоянии. Гамзе не хотелось оставлять возлюбленного, но ей не оставили иного выбора. После того как избранница покинула его, Омер лишился смысла своего существования. Его жизнь пошла под откос...

Series rating

0.0
5.5 IMDb
Ömer List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
11 September 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
18 September 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
25 September 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
2 October 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
9 October 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
16 October 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
23 October 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
30 October 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
6 November 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
13 November 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
20 November 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
27 November 2023
Episode 13
Season 2 Episode 13
4 December 2023
Episode 14
Season 2 Episode 14
11 December 2023
Episode 15
Season 2 Episode 15
18 December 2023
Episode 16
Season 2 Episode 16
25 December 2023
Episode 17
Season 2 Episode 17
8 January 2024
Episode 18
Season 2 Episode 18
15 January 2024
Episode 19
Season 2 Episode 19
22 January 2024
Episode 20
Season 2 Episode 20
29 January 2024
Episode 21
Season 2 Episode 21
5 February 2024
Episode 22
Season 2 Episode 22
12 February 2024
Episode 23
Season 2 Episode 23
19 February 2024
Episode 24
Season 2 Episode 24
26 February 2024
Episode 25
Season 2 Episode 25
4 March 2024
Episode 26
Season 2 Episode 26
11 March 2024
Episode 27
Season 2 Episode 27
18 March 2024
Episode 28
Season 2 Episode 28
25 March 2024
Episode 50
Season 2 Episode 29
1 April 2024
Episode 51
Season 2 Episode 30
15 April 2024
Episode 52
Season 2 Episode 31
22 April 2024
Episode 53
Season 2 Episode 32
29 April 2024
Episode 54
Season 2 Episode 33
6 May 2024
