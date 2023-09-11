Во 2-м сезоне сериала «Омер» продолжается история молодого человека, который влюбился в разведенную женщину старше него. Будучи сыном имама, Омер столкнулся со множеством испытаний на пути к своему счастью. Его отец с традиционными взглядами не собирался благословлять их союз. Тем временем Гамзе нашла утешение в любви молодого человека. Напомним, в финале предыдущего сезона бабушку Омера доставили в клинику в крайне тяжелом состоянии. Гамзе не хотелось оставлять возлюбленного, но ей не оставили иного выбора. После того как избранница покинула его, Омер лишился смысла своего существования. Его жизнь пошла под откос...