Monsieur Spade season 1 watch online

Monsieur Spade season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Monsieur Spade Seasons Season 1

Monsieur Spade 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Monsieur Spade" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Месье Спейд» события разворачиваются в 1960-х годах двадцатого столетия. Изрядно постаревший месье Спейд, который долгие годы работал частным детективом, поселился экспатом на юге Франции. Он планировал безмятежно наслаждаться прелестями провинции, однако и в спокойной глуши главный герой умудряется столкнуться с новой угрозой. В 1963 году месье Спейду приходится приняться за расследование чудовищного убийства. Жертвами преступления стали шесть монахинь. Сыщику предстоит выяснить, кому могли помешать обитательницы монастыря и кто ответственен за их убийство.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Write review
"Monsieur Spade" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 January 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 January 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 January 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 February 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 February 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 February 2024
TV series release schedule
