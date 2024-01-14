В 1-м сезоне сериала «Месье Спейд» события разворачиваются в 1960-х годах двадцатого столетия. Изрядно постаревший месье Спейд, который долгие годы работал частным детективом, поселился экспатом на юге Франции. Он планировал безмятежно наслаждаться прелестями провинции, однако и в спокойной глуши главный герой умудряется столкнуться с новой угрозой. В 1963 году месье Спейду приходится приняться за расследование чудовищного убийства. Жертвами преступления стали шесть монахинь. Сыщику предстоит выяснить, кому могли помешать обитательницы монастыря и кто ответственен за их убийство.