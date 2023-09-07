Во 2-м сезоне сериала «Измена» продолжается история о судье Гюзиде Йенерсой, которая занимается бракоразводными процессами. Сама женщина была убеждена, что полностью контролирует свою жизнь, однако в скором времени оказалось, что это было не более чем иллюзией. В скором времени выяснилось, что главная героиня спасла огромное количество браков, однако ей так и не удалось спасти собственную семью. Напомним, в предыдущем сезоне Гюзиде узнала, что супруг изменяет ей. Теперь ей предстоит принять немало непростых решений и справиться со множеством проблем, чтобы начать жизнь с чистого листа.