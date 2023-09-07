Menu
Aldatmak 2022 - 2024, season 2

Aldatmak
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 36
Runtime 90 hours 0 minute
"Aldatmak" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Измена» продолжается история о судье Гюзиде Йенерсой, которая занимается бракоразводными процессами. Сама женщина была убеждена, что полностью контролирует свою жизнь, однако в скором времени оказалось, что это было не более чем иллюзией. В скором времени выяснилось, что главная героиня спасла огромное количество браков, однако ей так и не удалось спасти собственную семью. Напомним, в предыдущем сезоне Гюзиде узнала, что супруг изменяет ей. Теперь ей предстоит принять немало непростых решений и справиться со множеством проблем, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Aldatmak List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
36. Bölüm
Season 2 Episode 1
7 September 2023
37. Bölüm
Season 2 Episode 2
14 September 2023
38. Bölüm
Season 2 Episode 3
21 September 2023
39. Bölüm
Season 2 Episode 4
28 September 2023
40. Bölüm
Season 2 Episode 5
5 October 2023
41. Bölüm
Season 2 Episode 6
12 October 2023
42. Bölüm
Season 2 Episode 7
26 October 2023
43. Bölüm
Season 2 Episode 8
2 November 2023
44. Bölüm
Season 2 Episode 9
9 November 2023
45. Bölüm
Season 2 Episode 10
16 November 2023
46. Bölüm
Season 2 Episode 11
23 November 2023
47. Bölüm
Season 2 Episode 12
30 November 2023
48. Bölüm
Season 2 Episode 13
7 December 2023
49. Bölüm
Season 2 Episode 14
14 December 2023
50. Bölüm
Season 2 Episode 15
21 December 2023
51. Bölüm
Season 2 Episode 16
28 December 2023
52. Bölüm
Season 2 Episode 17
4 January 2024
53. Bölüm
Season 2 Episode 18
11 January 2024
54. Bölüm
Season 2 Episode 19
18 January 2024
55. Bölüm
Season 2 Episode 20
25 January 2024
56. Bölüm
Season 2 Episode 21
1 February 2024
57. Bölüm
Season 2 Episode 22
8 February 2024
58. Bölüm
Season 2 Episode 23
15 February 2024
59. Bölüm
Season 2 Episode 24
22 February 2024
60. Bölüm
Season 2 Episode 25
7 March 2024
61. Bölüm
Season 2 Episode 26
14 March 2024
62. Bölüm
Season 2 Episode 27
21 March 2024
63. Bölüm
Season 2 Episode 28
28 March 2024
64. Bölüm
Season 2 Episode 29
4 April 2024
65. Bölüm
Season 2 Episode 30
18 April 2024
66. Bölüm
Season 2 Episode 31
25 April 2024
67. Bölüm
Season 2 Episode 32
2 May 2024
68. Bölüm
Season 2 Episode 33
9 May 2024
69. Bölüm
Season 2 Episode 34
16 May 2024
70. Bölüm
Season 2 Episode 35
30 May 2024
71. Bölüm
Season 2 Episode 36
6 June 2024
