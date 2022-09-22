Menu
Aldatmak 2022, season 1

Aldatmak
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 35
Runtime 87 hours 30 minutes
"Aldatmak" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Измена» главной героиней истории становится Гюзиде Йенерсой — судья по семейным делам, известная своей принципиальностью. Гюзиде всегда занимала сторону справедливости, приходила на помощь людям, чьи союзы рушились, заботилась о том, чтобы дети получали те внимание и любовь, которых они достойны. Она считает, что у нее безупречная семья с супругом и двумя детьми, что они живут счастливо и что остаток их жизни пройдет в любви, покое и гармонии. Но однажды Гюзиде нечаянно натягивает петлю и осознает, что ее образцовый союз — это не стойкий дом, а только лишь песочный замок, который в любой момент может рассыпаться.

Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
22 September 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
29 September 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
6 October 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
13 October 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
20 October 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
27 October 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
3 November 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
10 November 2022
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
17 November 2022
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
24 November 2022
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
1 December 2022
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
8 December 2022
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
15 December 2022
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
22 December 2022
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
29 December 2022
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
12 January 2023
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
19 January 2023
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
26 January 2023
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
2 February 2023
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
2 March 2023
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
9 March 2023
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
16 March 2023
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
23 March 2023
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
30 March 2023
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
6 April 2023
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
13 April 2023
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
20 April 2023
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
27 April 2023
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
4 May 2023
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
11 May 2023
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
18 May 2023
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
25 May 2023
33. Bölüm
Season 1 Episode 33
1 June 2023
34. Bölüm
Season 1 Episode 34
8 June 2023
35. Bölüm
Season 1 Episode 35
15 June 2023
TV series release schedule
