В 1-м сезоне сериала «Измена» главной героиней истории становится Гюзиде Йенерсой — судья по семейным делам, известная своей принципиальностью. Гюзиде всегда занимала сторону справедливости, приходила на помощь людям, чьи союзы рушились, заботилась о том, чтобы дети получали те внимание и любовь, которых они достойны. Она считает, что у нее безупречная семья с супругом и двумя детьми, что они живут счастливо и что остаток их жизни пройдет в любви, покое и гармонии. Но однажды Гюзиде нечаянно натягивает петлю и осознает, что ее образцовый союз — это не стойкий дом, а только лишь песочный замок, который в любой момент может рассыпаться.