В 1-м сезоне сериала «Хроники Асдала» представлена история о зарождении цивилизации и народов в древние времена. Это история об удивительных героях, их борьбе, единстве и любви к людям, которые живут в крае под названием Асдал. Санунг и Сарам предлагают заключить союз с Неанталом, человекоподобной расой монстров. После того как события разворачиваются не так, как все ожидали, Тагон берет на себя командование Великой охотой. Жители деревни ополчились на Ынсома, узнав, что ему снятся сны. Танъя тоже сомневается в своей судьбе. Тагон приветствует своих единомышленников в весьма неожиданном месте.