Во 2-м сезоне сериала «Хроники Асдала» захватывающие приключения обитателей Асдала продолжаются. Танъя поражена тем, как Асдал воспринял ее новую роль. Она настаивает на том, чтобы Тэалья и Тагон выполнили свою часть сделки. Михол рассказывает Тагону о некоторых нюансах жизни правителя. Внешний вид Саи сбивает Вахана с толку. Ынсом получает помощь от неанталов. Чтобы выжить в Асдале, нужно знать, как занять выгодную позицию. Следует непременно сторону, которой придерживается местное правление. На Тэальху совершается нападение, и Тагон заставляет замолчать тех, кто раскрыл его секрет.