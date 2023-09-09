Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Aseudal Yeondaegi season 2 watch online

Aseudal Yeondaegi season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Aseudal Yeondaegi Seasons Season 2

Aseudal Yeondaegi 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 18 hours 0 minute
"Aseudal Yeondaegi" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Хроники Асдала» захватывающие приключения обитателей Асдала продолжаются. Танъя поражена тем, как Асдал воспринял ее новую роль. Она настаивает на том, чтобы Тэалья и Тагон выполнили свою часть сделки. Михол рассказывает Тагону о некоторых нюансах жизни правителя. Внешний вид Саи сбивает Вахана с толку. Ынсом получает помощь от неанталов. Чтобы выжить в Асдале, нужно знать, как занять выгодную позицию. Следует непременно сторону, которой придерживается местное правление. На Тэальху совершается нападение, и Тагон заставляет замолчать тех, кто раскрыл его секрет.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.2 IMDb
Write review
"Aseudal Yeondaegi" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
9 September 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
10 September 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
16 September 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
17 September 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
23 September 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
24 September 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
30 September 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
1 October 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
7 October 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
8 October 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
14 October 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
15 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more