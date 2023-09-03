Во 2-м сезоне сериала «Скрытые активы» продолжаются захватывающие и опасные приключения сержанта по имени Эмер Берри и ее коллег. Напомним, в финале предыдущего сезона Эмер отправляется в Антверпен, чтобы помочь в поисках Фиона Браннигана, но как раз в тот момент обнаружение тела и прорыв криминалистов меняют ситуацию. Пока ее команда идет по денежному следу в Ирландии, Эмер и ее бельгийский коллега Кристиан выясняют личности террористов. Неожиданный источник предоставляет следствию жизненно важную информацию. Затем Эмер и Кристиан пытаются остановить последний взрыв и раскрыть, кто на самом деле стоял за террористической кампанией.