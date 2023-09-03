Menu
Hidden Assets 2021, season 2

Hidden Assets season 2 poster
Hidden Assets
Season premiere 3 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Hidden Assets" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Скрытые активы» продолжаются захватывающие и опасные приключения сержанта по имени Эмер Берри и ее коллег. Напомним, в финале предыдущего сезона Эмер отправляется в Антверпен, чтобы помочь в поисках Фиона Браннигана, но как раз в тот момент обнаружение тела и прорыв криминалистов меняют ситуацию. Пока ее команда идет по денежному следу в Ирландии, Эмер и ее бельгийский коллега Кристиан выясняют личности террористов. Неожиданный источник предоставляет следствию жизненно важную информацию. Затем Эмер и Кристиан пытаются остановить последний взрыв и раскрыть, кто на самом деле стоял за террористической кампанией.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Hidden Assets List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
3 September 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
10 September 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
17 September 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
24 September 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
1 October 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
8 October 2023
