Во 2-м сезоне сериала «Маленькие Эйнштейны» якорь Ракеты застревает на дне Аравийского моря. Лео, Джун и Энни оказываются в ловушке под толщей воды. Куинси использует четыре волшебных инструмента, чтобы спасти друзей. Затем команда отправляется на задание по следу музыкальных нот Гензеля и Гретель и спасает их от злой ведьмы, которая заперла их в своем пряничном домике. Джун мечтает попасть на бал «Хрустальная туфелька» в Вене, чтобы доказать, что она – великая танцовщица. Друзья решают исполнить заветное желание девочки. Позже Эйнштейны отправляются в подводное путешествие, чтобы воссоединить двух крабов-отшельников.