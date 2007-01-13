Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Little Einsteins 2005 - 2010, season 2

Little Einsteins season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Little Einsteins Seasons Season 2

Little Einsteins 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 January 2007
Production year 2007
Number of episodes 40
Runtime 20 hours 0 minute
"Little Einsteins" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Маленькие Эйнштейны» якорь Ракеты застревает на дне Аравийского моря. Лео, Джун и Энни оказываются в ловушке под толщей воды. Куинси использует четыре волшебных инструмента, чтобы спасти друзей. Затем команда отправляется на задание по следу музыкальных нот Гензеля и Гретель и спасает их от злой ведьмы, которая заперла их в своем пряничном домике. Джун мечтает попасть на бал «Хрустальная туфелька» в Вене, чтобы доказать, что она – великая танцовщица. Друзья решают исполнить заветное желание девочки. Позже Эйнштейны отправляются в подводное путешествие, чтобы воссоединить двух крабов-отшельников.

 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
Write review
"Little Einsteins" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Quincy and the Magic Instruments
Season 2 Episode 1
13 January 2007
Brothers and Sisters to the Rescue
Season 2 Episode 2
13 January 2007
The Glass Slipper Ball
Season 2 Episode 3
29 January 2007
Annie's Love Song
Season 2 Episode 4
14 February 2007
Melody the Music Pet
Season 2 Episode 5
26 February 2007
The Puppet Princess
Season 2 Episode 6
12 March 2007
Super Fast!
Season 2 Episode 7
26 March 2007
He Speaks Music!
Season 2 Episode 8
9 April 2007
Hello Cello
Season 2 Episode 9
23 April 2007
Annie & the Little Toy Plane
Season 2 Episode 10
4 May 2007
Carmine's Big Race
Season 2 Episode 11
12 May 2007
The Great Sky Race Rematch
Season 2 Episode 12
12 May 2007
Sleeping Bassoon
Season 2 Episode 13
25 June 2007
Rocket Soup
Season 2 Episode 14
30 July 2007
The Blue Footed Booby Bird Ballet
Season 2 Episode 15
17 August 2007
Little Red Rockethood
Season 2 Episode 16
14 September 2007
The Puzzle of the Sphinx
Season 2 Episode 17
18 October 2007
The Wild Goose Chase
Season 2 Episode 18
29 October 2007
Annie and the Beanstalk
Season 2 Episode 19
10 November 2007
The Wind-Up Toy Prince
Season 2 Episode 20
7 December 2007
Mr. Penguin's Ice Cream Adventure
Season 2 Episode 21
28 January 2008
Annie, Get Your Microphone!
Season 2 Episode 22
22 February 2008
The Treasure Behind the Little Red Door
Season 2 Episode 23
10 March 2008
The Secret Mystery Prize
Season 2 Episode 24
18 April 2008
Animal Snack Time
Season 2 Episode 25
2 May 2008
The Great Schubert's Guessing Game
Season 2 Episode 26
21 June 2008
Quincy and the Instrument Dinosaurs
Season 2 Episode 27
19 July 2008
Build It Rocket!
Season 2 Episode 28
2 August 2008
Melody and Me
Season 2 Episode 29
13 September 2008
Music Monsters
Season 2 Episode 30
11 October 2008
The Song of the Unicorn
Season 2 Episode 31
1 November 2008
The Flight of the Instrument Fairies
Season 2 Episode 32
13 December 2008
Silly Sock Saves the Circus
Season 2 Episode 33
17 January 2009
Show and Tell
Season 2 Episode 34
22 September 2009
Go Team
Season 2 Episode 35
21 March 2009
The Music Robot from Outer Space
Season 2 Episode 36
2 May 2009
Little Elephant's Big Parade
Season 2 Episode 37
22 December 2009
Fire Truck Rocket!
Season 2 Episode 38
23 November 2009
Rocket the Bug
Season 2 Episode 39
23 November 2009
Rocket's Firebird Rescue
Season 2 Episode 40
19 June 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more