В 1-м сезоне сериала «Маленькие Эйнштейны» в центре событий оказывается необычная четверка друзей. Лео, Джун, Куинси и Энни – всего лишь дети, однако благодаря своей любознательности и отзывчивости к окружающим они были отобраны в особую космическую исследовательскую команду. Теперь у них есть летающий корабль по имени Ракета, который отвозит их на важные задания – как в разные уголки Земного шара, так и на другие планеты. Ребята всегда приходят на помощь тем, кто в этом нуждается. Когда орел уносит в свое гнездо дирижерскую палочку, только они могут успеть вернуть ее к концерту. А когда у Сатурна исчезает кольцо, они стараются «повесить» его обратно.