Little Einsteins 2005 - 2010 season 1

Little Einsteins season 1 poster
Little Einsteins

Little Einsteins 0+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 28
Runtime 14 hours 0 minute
"Little Einsteins" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Маленькие Эйнштейны» в центре событий оказывается необычная четверка друзей. Лео, Джун, Куинси и Энни – всего лишь дети, однако благодаря своей любознательности и отзывчивости к окружающим они были отобраны в особую космическую исследовательскую команду. Теперь у них есть летающий корабль по имени Ракета, который отвозит их на важные задания – как в разные уголки Земного шара, так и на другие планеты. Ребята всегда приходят на помощь тем, кто в этом нуждается. Когда орел уносит в свое гнездо дирижерскую палочку, только они могут успеть вернуть ее к концерту. А когда у Сатурна исчезает кольцо, они стараются «повесить» его обратно.

Ring Around the Planet
Season 1 Episode 1
5 September 2005
I Love to Conduct
Season 1 Episode 2
9 October 2005
Hungarian Hiccups
Season 1 Episode 3
10 October 2005
Whale Tale
Season 1 Episode 4
11 October 2005
Pirate's Treasure
Season 1 Episode 5
12 October 2005
The Birthday Balloons
Season 1 Episode 6
13 October 2005
The Legend of the Golden Pyramid
Season 1 Episode 7
14 October 2005
Dragon Kite
Season 1 Episode 8
17 October 2005
Go West, Young Train
Season 1 Episode 9
21 October 2005
Farmer Annie
Season 1 Episode 10
24 October 2005
A Little Einsteins Halloween
Season 1 Episode 11
29 October 2005
Annie's Solo Mission
Season 1 Episode 12
14 November 2005
The Mouse and the Moon
Season 1 Episode 13
21 November 2005
The Good Knight and the Bad Knight
Season 1 Episode 14
5 December 2005
The Christmas Wish
Season 1 Episode 15
12 December 2005
How We Became Little Einsteins: The True Story
Season 1 Episode 16
8 January 2006
Jump for Joey
Season 1 Episode 17
26 January 2006
The Northern Night Light
Season 1 Episode 18
20 February 2006
O Yes, O Yes, It's Springtime
Season 1 Episode 19
20 March 2006
A Tall Totem Tale
Season 1 Episode 20
17 April 2006
The Incredible Shrinking Adventure
Season 1 Episode 21
6 May 2006
Duck, Duck, June
Season 1 Episode 22
14 May 2006
Rocket Safari
Season 1 Episode 23
19 June 2006
Knock on Wood
Season 1 Episode 24
10 July 2006
A Galactic Goodnight
Season 1 Episode 25
14 August 2006
The Birthday Machine
Season 1 Episode 26
20 October 2006
A Brand New Outfit
Season 1 Episode 27
6 November 2006
The Missing Invitation
Season 1 Episode 28
20 November 2006
