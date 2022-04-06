Menu
Season premiere 6 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Ultimatum: Marry or Move On" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Ультиматум: Свадьба или расставание» зрители смогут познакомиться с парами, чьи отношения находятся в переходной фазе. Один из партнеров предлагает пожениться, другой же не уверен, что готов к радикальным переменам. Участники выберут среди остальных своих новых спутников, правда, всего на три недели. Но даже такой небольшой срок способен прояснить ситуацию: готовы ли они к семейной жизни или лучше повременить с серьезным решением? Эксперимент покажет, насколько крепка связь между парами и сможет ли она выдержать испытание расставанием и временем.

The Split
Season 1 Episode 1
6 April 2022
The Choice
Season 1 Episode 2
6 April 2022
New Bed, New Partner
Season 1 Episode 3
6 April 2022
Girls & Guys Night Out
Season 1 Episode 4
6 April 2022
Pushing Boundaries
Season 1 Episode 5
6 April 2022
The Changeover
Season 1 Episode 6
6 April 2022
Back to Reality
Season 1 Episode 7
6 April 2022
Time to Answer the Ultimatum
Season 1 Episode 8
6 April 2022
Ultimatum Day
Season 1 Episode 9
13 April 2022
The Reunion
Season 1 Episode 10
13 April 2022
