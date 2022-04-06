В 1-м сезоне шоу «Ультиматум: Свадьба или расставание» зрители смогут познакомиться с парами, чьи отношения находятся в переходной фазе. Один из партнеров предлагает пожениться, другой же не уверен, что готов к радикальным переменам. Участники выберут среди остальных своих новых спутников, правда, всего на три недели. Но даже такой небольшой срок способен прояснить ситуацию: готовы ли они к семейной жизни или лучше повременить с серьезным решением? Эксперимент покажет, насколько крепка связь между парами и сможет ли она выдержать испытание расставанием и временем.