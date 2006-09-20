Menu
Jericho 2006 - 2008 season 1

Season premiere 20 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Jericho" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Иерихон» события разворачиваются в небольшом городке в канзасской степи. Одним страшным утром жители Иерихона становятся свидетелями настоящего светопреставления: в небо над горизонтом поднимается пугающее грибовидное облако, а вскоре доносится звук взрыва. Пока большинство людей в полном недоумении любуются «шоу», сообразительный парень Джейк понимает, что они видят последствия самого настоящего ядерного взрыва. Вероятнее всего, он произошел в Денвере, штат Колорадо, – совсем недалеко от их глубинки. Если вовремя что-то не предпринять, то очень скоро они тоже погибнут.

"Jericho" season 1 list of episodes. TV series release schedule
The First 17 Hours
Season 1 Episode 1
20 September 2006
Fallout
Season 1 Episode 2
27 September 2006
Four Horsemen
Season 1 Episode 3
4 October 2006
The Walls of Jericho
Season 1 Episode 4
11 October 2006
Federal Response
Season 1 Episode 5
18 October 2006
9:02
Season 1 Episode 6
25 October 2006
Long Live the Mayor
Season 1 Episode 7
1 November 2006
Rogue River
Season 1 Episode 8
8 November 2006
Crossroads
Season 1 Episode 9
15 November 2006
Red Flag
Season 1 Episode 10
22 November 2006
Vox Populi
Season 1 Episode 11
29 November 2006
The Day Before
Season 1 Episode 12
21 February 2007
Black Jack
Season 1 Episode 13
28 February 2007
Heart of Winter
Season 1 Episode 14
7 March 2007
Semper Fidelis
Season 1 Episode 15
14 March 2007
Winter's End
Season 1 Episode 16
28 March 2007
One Man's Terrorist
Season 1 Episode 17
4 April 2007
A.K.A.
Season 1 Episode 18
11 April 2007
Casus Belli
Season 1 Episode 19
18 April 2007
One If by Land
Season 1 Episode 20
25 April 2007
Coalition of the Willing
Season 1 Episode 21
2 May 2007
Why We Fight
Season 1 Episode 22
9 May 2007
