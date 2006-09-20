В 1-м сезоне сериала «Иерихон» события разворачиваются в небольшом городке в канзасской степи. Одним страшным утром жители Иерихона становятся свидетелями настоящего светопреставления: в небо над горизонтом поднимается пугающее грибовидное облако, а вскоре доносится звук взрыва. Пока большинство людей в полном недоумении любуются «шоу», сообразительный парень Джейк понимает, что они видят последствия самого настоящего ядерного взрыва. Вероятнее всего, он произошел в Денвере, штат Колорадо, – совсем недалеко от их глубинки. Если вовремя что-то не предпринять, то очень скоро они тоже погибнут.