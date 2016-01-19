Menu
Kogot iz Mavritanii season 1 watch online

Kogot iz Mavritanii season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kogot iz Mavritanii Seasons Season 1

Kogot iz Mavritanii 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Kogot iz Mavritanii" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Коготь из Мавритании» в Москве появляется жестокий маньяк, насилующий и убивающий молодых девушек. Ему нужна не какая-нибудь жертва, а обязательно «хорошая девочка» – спортсменка, отличница и, разумеется, красавица. Всем этим критериям соответствует Лера Жукова – студентка и бывшая девушка оперуполномоченного полиции Константина Першина. Когда подозрение падает на одного из профессоров университета, в котором учится Лера, у полицейских появляется план. Девушка станет «приманкой», чтобы заманить мужчину в парк и поймать его с поличным. Несмотря на сопротивление Кости, Лера соглашается.

"Kogot iz Mavritanii" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 January 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 January 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 January 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 January 2016
