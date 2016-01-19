В 1-м сезоне сериала «Коготь из Мавритании» в Москве появляется жестокий маньяк, насилующий и убивающий молодых девушек. Ему нужна не какая-нибудь жертва, а обязательно «хорошая девочка» – спортсменка, отличница и, разумеется, красавица. Всем этим критериям соответствует Лера Жукова – студентка и бывшая девушка оперуполномоченного полиции Константина Першина. Когда подозрение падает на одного из профессоров университета, в котором учится Лера, у полицейских появляется план. Девушка станет «приманкой», чтобы заманить мужчину в парк и поймать его с поличным. Несмотря на сопротивление Кости, Лера соглашается.