Dakteo Tamjeong season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Dakteo Tamjeong Seasons Season 1

Dakteo Tamjeong 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 32
Runtime 37 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Доктор-детектив» До Чжон Ын – молодая женщина, с головой погруженная в свою любимую работу. Она служит врачом в сфере охраны труда. Вместе со своим коллегой она расследует самые странные и запутанные случаи ранений, травм и смертей на производстве. Именно они должны решать, полагается ли жертве страховая выплата, и виноват ли работодатель в произошедшем несчастье. Самым сложным клиентом в ее врачебной практике оказывается компания TL Group, в которой с подозрительной регулярностью умирают рабочие на производстве. Начальство пытается что-то скрыть, но До Чжон Ын должна докопаться до истины и спасти людей.

0.0
7.2 IMDb
"Dakteo Tamjeong" season 1 list of episodes.
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 July 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 July 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 July 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 July 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 July 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 July 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 July 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 July 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 July 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
31 July 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 August 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 August 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
7 August 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 August 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
8 August 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
8 August 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
14 August 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
14 August 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
15 August 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
15 August 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
21 August 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
21 August 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
22 August 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
22 August 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
28 August 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
28 August 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
29 August 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
29 August 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
4 September 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
4 September 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
5 September 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
5 September 2019
TV series release schedule
