В 1-м сезоне сериала «Доктор-детектив» До Чжон Ын – молодая женщина, с головой погруженная в свою любимую работу. Она служит врачом в сфере охраны труда. Вместе со своим коллегой она расследует самые странные и запутанные случаи ранений, травм и смертей на производстве. Именно они должны решать, полагается ли жертве страховая выплата, и виноват ли работодатель в произошедшем несчастье. Самым сложным клиентом в ее врачебной практике оказывается компания TL Group, в которой с подозрительной регулярностью умирают рабочие на производстве. Начальство пытается что-то скрыть, но До Чжон Ын должна докопаться до истины и спасти людей.