The Titan Games (2019), season 1

The Titan Games 18+
Season premiere 3 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"The Titan Games" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Игры титанов» участники со всей Америки съезжаются на кастинг самого необычного спортивного шоу современности. Вдохновляясь историческими Олимпийскими играми и мифами Древнего Рима, Дуэйн «Скала» Джонсон собирает команду Титанов – непобедимых чемпионов в различных единоборствах и в других видах спорта. Вместе они устраивают испытания для амбициозных новичков. Наперегонки с ними они забираются в горы, поднимают огромные тяжести или просто вступают в поединки. Участники, которым удается победить кого-то из титанов, сами присоединяются к судьям на одну неделю – или до первого провала.

"The Titan Games" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Let the Titan Games Begin: Trials 1
Season 1 Episode 1
3 January 2019
The Titan Games Trials 2
Season 1 Episode 2
10 January 2019
The Titan Games Trials 3
Season 1 Episode 3
17 January 2019
The Titan Games Trials 4
Season 1 Episode 4
24 January 2019
The Titan Games Trials 5
Season 1 Episode 5
31 January 2019
The Titan Games Trials 6
Season 1 Episode 6
7 February 2019
The Titan Games Trials 7
Season 1 Episode 7
14 February 2019
The Battle of the Titans
Season 1 Episode 8
21 February 2019
The Titan Games Championship
Season 1 Episode 9
28 February 2019
