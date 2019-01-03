В 1-м сезоне шоу «Игры титанов» участники со всей Америки съезжаются на кастинг самого необычного спортивного шоу современности. Вдохновляясь историческими Олимпийскими играми и мифами Древнего Рима, Дуэйн «Скала» Джонсон собирает команду Титанов – непобедимых чемпионов в различных единоборствах и в других видах спорта. Вместе они устраивают испытания для амбициозных новичков. Наперегонки с ними они забираются в горы, поднимают огромные тяжести или просто вступают в поединки. Участники, которым удается победить кого-то из титанов, сами присоединяются к судьям на одну неделю – или до первого провала.