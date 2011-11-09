В 1-м сезоне сериала «Вуншпунш» действие происходит в вымышленном мирном городке Мегалополисе, который постоянно пытаются поработить или уничтожить двое коварных, но неудачливых колдунов. Ведьма Тирания и ее великовозрастный племянник Бубоник раз за разом напускают на жителей всевозможные заклинания и проклятья. К счастью, их магия имеет слабое место: если чары отменить в течение семи часов после наложения, то у них не будет никаких последствий. Этим и занимаются фамильяры колдунов – кот Маурицио и ворон Якоб. На самом деле они приставлены к злодеям Советом животных, чтобы следить за ними и мешать им творить зло.