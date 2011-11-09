Menu
Wunschpunsch 2011 - 2012 season 1

Wunschpunsch season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wunschpunsch Seasons Season 1

Wunschpunsch
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2011
Production year 2011
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Wunschpunsch" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вуншпунш» действие происходит в вымышленном мирном городке Мегалополисе, который постоянно пытаются поработить или уничтожить двое коварных, но неудачливых колдунов. Ведьма Тирания и ее великовозрастный племянник Бубоник раз за разом напускают на жителей всевозможные заклинания и проклятья. К счастью, их магия имеет слабое место: если чары отменить в течение семи часов после наложения, то у них не будет никаких последствий. Этим и занимаются фамильяры колдунов – кот Маурицио и ворон Якоб. На самом деле они приставлены к злодеям Советом животных, чтобы следить за ними и мешать им творить зло.

7.4 IMDb
"Wunschpunsch" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Plant Panic
Season 1 Episode 1
9 November 2011
Double Trouble
Season 1 Episode 2
12 November 2011
Worst Noel
Season 1 Episode 3
13 November 2011
Terrible Toddlers
Season 1 Episode 4
14 November 2011
Colorless Chaos
Season 1 Episode 5
15 November 2011
Off the Walls
Season 1 Episode 6
16 November 2011
Prehistorical Populace
Season 1 Episode 7
19 November 2011
Big Feet
Season 1 Episode 8
20 November 2011
The King's Aunt
Season 1 Episode 9
21 November 2011
Appliance Alliance
Season 1 Episode 10
22 November 2011
Invasion of the Giant Insects
Season 1 Episode 11
23 November 2011
Wishful Thinking
Season 1 Episode 12
26 November 2011
The Beastie Brew
Season 1 Episode 13
27 November 2011
Once Upon a Potion
Season 1 Episode 14
28 November 2011
Car Wars
Season 1 Episode 15
29 November 2011
The Wild Wild Pets
Season 1 Episode 16
30 November 2011
Wacky Weather
Season 1 Episode 17
3 December 2011
Lost Spell
Season 1 Episode 18
4 December 2011
Poubelle and Back
Season 1 Episode 19
5 December 2011
Sand Witch
Season 1 Episode 20
6 December 2011
Bubonic Plague
Season 1 Episode 21
7 December 2011
Ghost Town
Season 1 Episode 22
10 December 2011
You Must Be Joking
Season 1 Episode 23
11 December 2011
By a Hair's Breadth
Season 1 Episode 24
12 December 2011
Goin' Garbanzo
Season 1 Episode 25
13 December 2011
Night of Wishes
Season 1 Episode 26
14 December 2011
TV series release schedule
