Terminator: The Sarah Connor Chronicles 2008 - 2009, season 2

Terminator: The Sarah Connor Chronicles 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Terminator: The Sarah Connor Chronicles" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Терминатор: Битва за будущее» Сара выясняет, что Энди не только восстановил свое творение, но и произвел апгрейд. Теперь он планирует выставить «Турка» на шахматном турнире. Тот, кто одержит победу, сможет заключить соглашение с военнослужащими. В это время Джон интересуется таинственной одноклассницей, а Кэмерон собирается поговорить с психологом в школе. Во время их разговора она делает все для того, чтобы выглядеть заурядной старшеклассницей, которая ничем не отличается от своих сверстниц. Кромарти же в новом виде проведал Чарли Диксона. Он выдал себя за сотрудника ФСБ.

7.6 IMDb
"Terminator: The Sarah Connor Chronicles" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Samson and Delilah
Season 2 Episode 1
8 September 2008
Automatic for the People
Season 2 Episode 2
15 September 2008
The Mousetrap
Season 2 Episode 3
22 September 2008
Allison from Palmdale
Season 2 Episode 4
29 September 2008
Goodbye to All That
Season 2 Episode 5
6 October 2008
The Tower Is Tall but the Fall Is Short
Season 2 Episode 6
20 October 2008
Brothers of Nablus
Season 2 Episode 7
3 November 2008
Mr. Ferguson Is Ill Today
Season 2 Episode 8
10 November 2008
Complications
Season 2 Episode 9
17 November 2008
Strange Things Happen at the One Two Point
Season 2 Episode 10
24 November 2008
Self Made Man
Season 2 Episode 11
1 December 2008
Alpine Fields
Season 2 Episode 12
8 December 2008
Earthlings Welcome Here
Season 2 Episode 13
15 December 2008
The Good Wound
Season 2 Episode 14
13 February 2009
Desert Cantos
Season 2 Episode 15
20 February 2009
Some Must Watch, While Some Must Sleep
Season 2 Episode 16
27 February 2009
Ourselves Alone
Season 2 Episode 17
6 March 2009
Today Is the Day
Season 2 Episode 18
13 March 2009
Last Voyage of the Jimmy Carter
Season 2 Episode 19
20 March 2009
To the Lighthouse
Season 2 Episode 20
27 March 2009
Adam Raised a Cain
Season 2 Episode 21
3 April 2009
Born to Run
Season 2 Episode 22
10 April 2009
