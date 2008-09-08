Во 2-м сезоне сериала «Терминатор: Битва за будущее» Сара выясняет, что Энди не только восстановил свое творение, но и произвел апгрейд. Теперь он планирует выставить «Турка» на шахматном турнире. Тот, кто одержит победу, сможет заключить соглашение с военнослужащими. В это время Джон интересуется таинственной одноклассницей, а Кэмерон собирается поговорить с психологом в школе. Во время их разговора она делает все для того, чтобы выглядеть заурядной старшеклассницей, которая ничем не отличается от своих сверстниц. Кромарти же в новом виде проведал Чарли Диксона. Он выдал себя за сотрудника ФСБ.