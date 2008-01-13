В 1-м сезоне сериала «Терминатор: Битва за будущее» Сара Коннор почувствовала приближающуюся опасность. Она сорвалась, взяв своего сына, оставила мирную жизнь в Небраске и поехала в небольшой городок в Нью-Мексико, чтобы потеряться из виду. Удивленный возлюбленный Сары подал заявление в правоохранительные органы и, сам того не подозревая, навлек беду на свою любимую женщину и ее сына. Через некоторое время Джон и его мать сталкиваются с жестоким механическим убийцей, а также знакомятся с их новой помощницей. Она рассказывает Саре последние известия и предлагает помощь. Вместе они рассчитывают остановить апокалипсис.