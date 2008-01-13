Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Terminator: The Sarah Connor Chronicles 2008 - 2009 season 1

Terminator: The Sarah Connor Chronicles season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Terminator: The Sarah Connor Chronicles Seasons Season 1

Terminator: The Sarah Connor Chronicles 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 27 minutes
"Terminator: The Sarah Connor Chronicles" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Терминатор: Битва за будущее» Сара Коннор почувствовала приближающуюся опасность. Она сорвалась, взяв своего сына, оставила мирную жизнь в Небраске и поехала в небольшой городок в Нью-Мексико, чтобы потеряться из виду. Удивленный возлюбленный Сары подал заявление в правоохранительные органы и, сам того не подозревая, навлек беду на свою любимую женщину и ее сына. Через некоторое время Джон и его мать сталкиваются с жестоким механическим убийцей, а также знакомятся с их новой помощницей. Она рассказывает Саре последние известия и предлагает помощь. Вместе они рассчитывают остановить апокалипсис.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Terminator: The Sarah Connor Chronicles" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
13 January 2008
Gnothi Seauton
Season 1 Episode 2
14 January 2008
The Turk
Season 1 Episode 3
21 January 2008
Heavy Metal
Season 1 Episode 4
4 February 2008
Queen's Gambit
Season 1 Episode 5
11 February 2008
Dungeons & Dragons
Season 1 Episode 6
18 February 2008
The Demon Hand
Season 1 Episode 7
25 February 2008
Vick's Chip
Season 1 Episode 8
3 March 2008
What He Beheld
Season 1 Episode 9
3 March 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more