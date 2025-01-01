Menu
Swat Kats: The Radical Squadron 1993 - 1995 season 1

Season premiere 11 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Swat Kats: The Radical Squadron" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Коты быстрого реагирования» крупный город Мегакэтсити населяют антропоморфные коты и кошки. Однако помимо простых мирных жителей в кошачьей столице есть коварные преступники, которые похищают чужое имущество, нападают на банки и вообще всячески нарушают общественный порядок. Главный мафиози здесь – жуткий и загадочный Дарк Кэт, на которого давно безрезультатно охотятся полиция и спецназ. Напарники Ченс Ферлонг и Джейк Клоуcон из военизированной группировки «Энфорсеры» близки к поимке злодея, но в последний момент их самолет падает на их же штаб, за что ребят отстраняют от миссии. Они решают действовать самостоятельно.

8.4 IMDb
"Swat Kats: The Radical Squadron" season 1 list of episodes. TV series release schedule
The Pastmaster Always Rings Twice
Season 1 Episode 1
11 September 1993
The Giant Bacteria
Season 1 Episode 2
18 September 1993
The Wrath of Dark Kat
Season 1 Episode 3
25 September 1993
Destructive Nature
Season 1 Episode 4
2 October 1993
The Metallikats
Season 1 Episode 5
9 October 1993
Bride of the Pastmaster
Season 1 Episode 6
16 October 1993
Night of the Dark Kat
Season 1 Episode 7
23 October 1993
Chaos in Crystal
Season 1 Episode 8
30 October 1993
The Ghost Pilot
Season 1 Episode 9
6 November 1993
Metal Urgency
Season 1 Episode 10
13 November 1993
The Ci-Kat-A
Season 1 Episode 11
20 November 1993
Enter the Madkat
Season 1 Episode 12
27 November 1993
Katastrophe
Season 1 Episode 13
4 December 1993
TV series release schedule
