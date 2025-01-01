В 1-м сезоне сериала «Коты быстрого реагирования» крупный город Мегакэтсити населяют антропоморфные коты и кошки. Однако помимо простых мирных жителей в кошачьей столице есть коварные преступники, которые похищают чужое имущество, нападают на банки и вообще всячески нарушают общественный порядок. Главный мафиози здесь – жуткий и загадочный Дарк Кэт, на которого давно безрезультатно охотятся полиция и спецназ. Напарники Ченс Ферлонг и Джейк Клоуcон из военизированной группировки «Энфорсеры» близки к поимке злодея, но в последний момент их самолет падает на их же штаб, за что ребят отстраняют от миссии. Они решают действовать самостоятельно.