Swat Kats: The Radical Squadron 1993 - 1995, season 2

Swat Kats: The Radical Squadron
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 30 minutes
"Swat Kats: The Radical Squadron" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Коты быстрого реагирования» коварный доктор Вайпер превращает Мегакэтсити в болото, наполненное мутантами. К счастью, на помощь приходят коты-спецназовцы Ченс Ферлонг и Джейк Клоуcон, которые готовы отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу. Ученый из штаба отправляет их на миссию на машине времени, однако вместо прошлого они оказываются в еще более мрачном будущем, где власть захватили Металликаты и армия роботов. Злой космический пират Мутилор пытается украсть мировые запасы воды, чтобы продать ее тому, кто больше заплатит. За всем этим, разумеется, стоит Дарк Кэт.

8.4 IMDb
"Swat Kats: The Radical Squadron" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Mutation City
Season 2 Episode 1
10 September 1994
A Bright and Shiny Future
Season 2 Episode 2
17 September 1994
When Strikes Mutilor
Season 2 Episode 3
24 September 1994
Razor's Edge
Season 2 Episode 4
29 October 1994
Cry Turmoil / Swat Kats Unplugged
Season 2 Episode 5
5 November 1994
The Deadly Pyramid
Season 2 Episode 6
12 November 1994
Caverns of Horror
Season 2 Episode 7
19 November 1994
Volcanus Erupts! / The Origin of Dr. Viper
Season 2 Episode 8
26 November 1994
The Dark Side of the Swat Kats
Season 2 Episode 9
10 December 1994
Unlikely Alloys
Season 2 Episode 10
24 December 1994
Kat's Eye News Report
Season 2 Episode 11
4 January 1995
