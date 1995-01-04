Во 2-м сезоне сериала «Коты быстрого реагирования» коварный доктор Вайпер превращает Мегакэтсити в болото, наполненное мутантами. К счастью, на помощь приходят коты-спецназовцы Ченс Ферлонг и Джейк Клоуcон, которые готовы отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу. Ученый из штаба отправляет их на миссию на машине времени, однако вместо прошлого они оказываются в еще более мрачном будущем, где власть захватили Металликаты и армия роботов. Злой космический пират Мутилор пытается украсть мировые запасы воды, чтобы продать ее тому, кто больше заплатит. За всем этим, разумеется, стоит Дарк Кэт.