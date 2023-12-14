Menu
Blesk 18+
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Блеск» в Санкт-Петербург приезжает аферист Серкан, который убежден, что в роду у него были турецкие султаны. В Северной столице он знакомится с девушкой Аней, которая за небольшое вознаграждение работает в ивент-агентстве. У Ани тоже весьма своеобразная родословная — ее отец-мошенник сидит за решеткой. Чтобы вызволить его, требуются большие финансовые средства. Главная героиня совершает кражу: похищает драгоценное колье из коллекции Серкана, но вскоре узнает, что оно поддельное, как и титул султана. Серкан — мошенник, который, Ане приходится признать, не лишен очарования.

0.0
7.5 IMDb
"Blesk" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 December 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 December 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 December 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 December 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 December 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 December 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 December 2023
