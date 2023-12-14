В 1-м сезоне сериала «Блеск» в Санкт-Петербург приезжает аферист Серкан, который убежден, что в роду у него были турецкие султаны. В Северной столице он знакомится с девушкой Аней, которая за небольшое вознаграждение работает в ивент-агентстве. У Ани тоже весьма своеобразная родословная — ее отец-мошенник сидит за решеткой. Чтобы вызволить его, требуются большие финансовые средства. Главная героиня совершает кражу: похищает драгоценное колье из коллекции Серкана, но вскоре узнает, что оно поддельное, как и титул султана. Серкан — мошенник, который, Ане приходится признать, не лишен очарования.