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Киноафиша Сериалы Блеск Сезоны Сезон 1

Blesk
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Блеск»

В 1-м сезоне сериала «Блеск» в Санкт-Петербург приезжает аферист Серкан, который убежден, что в роду у него были турецкие султаны. В Северной столице он знакомится с девушкой Аней, которая за небольшое вознаграждение работает в ивент-агентстве. У Ани тоже весьма своеобразная родословная — ее отец-мошенник сидит за решеткой. Чтобы вызволить его, требуются большие финансовые средства. Главная героиня совершает кражу: похищает драгоценное колье из коллекции Серкана, но вскоре узнает, что оно поддельное, как и титул султана. Серкан — мошенник, который, Ане приходится признать, не лишен очарования.

Список серий сериала Блеск График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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