Во 2-м сезоне сериала «Надзиратели» продолжается история о тюремных служащих, которые после событий прошедшего сезона собираются начать все с чистого листа. Но ходят слухи, что в крыле С работает полицейский под прикрытием. Напомним, в финале предыдущего сезона Ли находился на опасной грани, рискуя стать не только офицером, но и преступником. Роуз выполнила опасную миссию, после чего не смогла справиться с чувством вины. Осужденные оказались в ужасной ситуации, одержимые страхом, паникой и окруженные беспорядком в правоохранительной системе. Жизнь в крыле С изменилась навсегда – каждый стал подозреваемым.