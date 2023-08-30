Menu
Screw 2022 - 2023, season 2

Kinoafisha TV Shows Screw Seasons Season 2

Screw
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 30 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 36 minutes
"Screw" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Надзиратели» продолжается история о тюремных служащих, которые после событий прошедшего сезона собираются начать все с чистого листа. Но ходят слухи, что в крыле С работает полицейский под прикрытием. Напомним, в финале предыдущего сезона Ли находился на опасной грани, рискуя стать не только офицером, но и преступником. Роуз выполнила опасную миссию, после чего не смогла справиться с чувством вины. Осужденные оказались в ужасной ситуации, одержимые страхом, паникой и окруженные беспорядком в правоохранительной системе. Жизнь в крыле С изменилась навсегда – каждый стал подозреваемым.

7 IMDb
Screw List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
30 August 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
30 August 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
30 August 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
30 August 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
30 August 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
30 August 2023
TV series release schedule
