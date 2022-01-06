В 1-м сезоне сериала «Надзиратели» Ли работает в британской мужской тюрьме Лонг-Марш. Он посвящает все свое свободное время этому месту и заключенным. Но когда приезжает молодая девушка по имени Роуз, которая должна стать его коллегой, атмосфера этого места резко меняется. На девушку тут же оказывает давление руководство, да и коллеги не принимают ее сразу. Роуз непросто адаптироваться к новым реалиям. Затем она оказывается вовлечена в опасную миссию. Ли изолируется от своих коллег, а Роуз борется с чувством вины. Психическое здоровье заключенных достигает критической точки в условиях нехватки ресурсов и беспорядка в системе.