Screw 2022, season 1

Screw
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 36 minutes
"Screw" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Надзиратели» Ли работает в британской мужской тюрьме Лонг-Марш. Он посвящает все свое свободное время этому месту и заключенным. Но когда приезжает молодая девушка по имени Роуз, которая должна стать его коллегой, атмосфера этого места резко меняется. На девушку тут же оказывает давление руководство, да и коллеги не принимают ее сразу. Роуз непросто адаптироваться к новым реалиям. Затем она оказывается вовлечена в опасную миссию. Ли изолируется от своих коллег, а Роуз борется с чувством вины. Психическое здоровье заключенных достигает критической точки в условиях нехватки ресурсов и беспорядка в системе.

Episode 1
Season 1 Episode 1
6 January 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 January 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 January 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 January 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 January 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 January 2022
