В 1-м сезоне сериала «Мать вшей» мать-одиночка Ханна решает в корне изменить свою жизнь. Она забирает детей из прежней школы, собирает вещи и перебирается из печально знакомого мегаполиса в идиллический пригород. Здесь ее младшую дочь Флор принимают в элитную частную гимназию «Климоп», где сама Ханна находит место в родительском комитете. Теперь у нее есть занятие и цель в жизни – вырастить из своих детей лучших людей, чем она сама и ее бывший муж. Но директор Антон и глава комитета Нэнси относятся к новому семейству с пренебрежением и снисхождением. Ханне придется заслужить место под солнцем.