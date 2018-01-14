Menu
De Luizenmoeder 2018 - 2019 season 1

De Luizenmoeder

De Luizenmoeder
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"De Luizenmoeder" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мать вшей» мать-одиночка Ханна решает в корне изменить свою жизнь. Она забирает детей из прежней школы, собирает вещи и перебирается из печально знакомого мегаполиса в идиллический пригород. Здесь ее младшую дочь Флор принимают в элитную частную гимназию «Климоп», где сама Ханна находит место в родительском комитете. Теперь у нее есть занятие и цель в жизни – вырастить из своих детей лучших людей, чем она сама и ее бывший муж. Но директор Антон и глава комитета Нэнси относятся к новому семейству с пренебрежением и снисхождением. Ханне придется заслужить место под солнцем.

Series rating

8 IMDb
"De Luizenmoeder" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Het zijn altijd de nieuwkomers
Season 1 Episode 1
14 January 2018
Afspraak is afspraak
Season 1 Episode 2
21 January 2018
Er zijn er twee jarig, hoera hoera
Season 1 Episode 3
28 January 2018
Laat ze maar glanzen
Season 1 Episode 4
4 February 2018
Winterklaas
Season 1 Episode 5
11 February 2018
Lentekriebels
Season 1 Episode 6
18 February 2018
Een helder licht
Season 1 Episode 7
25 February 2018
Kanjertraining
Season 1 Episode 8
4 March 2018
Send in the Clowns
Season 1 Episode 9
11 March 2018
