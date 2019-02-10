Menu
De Luizenmoeder 2018 - 2019, season 2

De Luizenmoeder
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"De Luizenmoeder" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Мать вшей» в начальной школе «Климоп» начинается новый учебный год. Директор Антон хочет, чтобы его учреждение официально было признано самым безопасным в городе. Он начинает семестр с противопожарных учений, но все, конечно же, идет не по плану. Учительница Хельма выходит на пенсию, и ей срочно нужно найти замену, что непросто сделать в разгар учебы. Хэнк и Нэнси решают поставить в школьном театре оригинальную рождественскую историю «Классовая борьба Анк», но не всем родителям приходится по вкусу эта идея. Директор нанимает фотографа, чтобы начать создание выпускного альбома.

"De Luizenmoeder" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Safety First
Season 2 Episode 1
10 February 2019
Gezien als meisje
Season 2 Episode 2
17 February 2019
Fons de Poel
Season 2 Episode 3
24 February 2019
Jezus in je hart
Season 2 Episode 4
3 March 2019
Genocide-hoed
Season 2 Episode 5
10 March 2019
Korte rondjes
Season 2 Episode 6
17 March 2019
Witte puntjes
Season 2 Episode 7
24 March 2019
Harakiri
Season 2 Episode 8
31 March 2019
Lievelingsjuf
Season 2 Episode 9
7 April 2019
