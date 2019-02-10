Во 2-м сезоне сериала «Мать вшей» в начальной школе «Климоп» начинается новый учебный год. Директор Антон хочет, чтобы его учреждение официально было признано самым безопасным в городе. Он начинает семестр с противопожарных учений, но все, конечно же, идет не по плану. Учительница Хельма выходит на пенсию, и ей срочно нужно найти замену, что непросто сделать в разгар учебы. Хэнк и Нэнси решают поставить в школьном театре оригинальную рождественскую историю «Классовая борьба Анк», но не всем родителям приходится по вкусу эта идея. Директор нанимает фотографа, чтобы начать создание выпускного альбома.